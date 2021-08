The Weeknd dévoile la version extended de Take My Breath, que réserve la suite ? 

Le 6 août dernier, The Weeknd faisait un retour remarqué dans les charts avec Take My Breath - morceau chargé de lancer une toute nouvelle ère dans sa carrière. Après le succès incontestable de After Hours, l'artiste canadien compte bien nous offrir un cinquième album placé sous le signe de la danse. Tenez-vous bien, l'interprète de The Hills est déterminé à publier l'album qu'il a toujours voulu faire. Et justement, pour mieux faire patienter les fans, The Weeknd a dévoilé il y a quelques heures la version longue de Take My Breath - l'occasion de plonger un peu plus dans ce nouvel univers.

Mais alors, que réserve la suite ? Que nous apprend ce nouveau single ? Dans l'esprit, Take My Breath n'annonce un pas virage musical. Mais, ce premier single nous en dit plus sur la narration imaginée par The Weeknd : comme le soulignent nos confrères d'Idolator, Take My Breath nous présente "un personnage dont l'amant est au bout du rouleau" - et ce, malgré un son disco. "Tu es bien trop jeune pour mettre fin à ta vie", chante-t-il. Chez Idolator, on mise sur l'optimisme : "Comme le dit le dicton, "c'est toujours le plus sombre avant l'aube", alors peut-être que l'espoir est à l'horizon pour les personnages de la prochaine ère de narration de The Weeknd", annonce le média.

Que réserve la suite ? Seul le temps le dira. En attendant, Take My Breath est bien parti pour conquérir les charts.