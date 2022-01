The Weeknd dévoile la tracklist de "Dawn FM", son prochain album

L'année commence bien pour The Weeknd ! Après de longues semaines de patience, les fans de l'artiste canadien vont (enfin) pouvoir découvrir son nouvel album. Vous le savez sûrement, The Weeknd publiera le digne successeur de After Hours le 7 janvier prochain. Alors que la cover de ce nouveau chapitre a vivement fait réagir sur la toile (pour rappel, elle montre un The Weeknd nettement plus âgé), c'est au tour de la tracklist de surgir.

TRACKLIST DE DAWN FM

#1. Dawn FM

#2. Gasoline

#3. How Do I Make You Love Me

#4 Take My Breath

#5. Sacrifice

#6. A Table by Quincy

#7. Out of Time

#8. Here We Go... Again

#9.Best Friends

#10. Is There Someone Else

#11. Starring Eyes

#12.Every Angel is Terrifying

#13. Don't Break My Heart

#14. I Heard You're Married

#15. Less Than Zero

#16. Phantom Regret By Jim

Alors que Take My Breath a d'ores et déjà battu des records, The Weeknd nous promet ainsi pas moins de 16 titres. Pour accompagner cette tracklist, l'artiste ne s'est pas privé de partagé un court extrait de cette nouvelle ère. Sans surprise, l'on y retrouve une scénographie sombre et qui, nous en sommes sûrs, saura percuter le public comme celle de After Hours a su le faire.

Patience, plus que quelques heures avant de découvrir ce nouvel opus tant attendu.