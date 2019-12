The Weeknd dévoile la lyrics video de Heartless

Il est de retour ! Le chanteur qui nous vient tout droit du Canada n'avait rien proposé en solo depuis la sortie de My Dear Melancholy. Après des mois, il nous revient avec deux singles : d'abord Blinding Lights (découvert en avant première avec la publicité de Mercedes) mais aussi avec Heartless - qui, de toute évidence, s'inspire de ses relations passées. Tout de suite, découvrez la lyrics video.

Psychédélique et vintage, le clip nous plonge dans l'univers d'un The Weeknd devenu "insensible" : "J'essaie d'être un homme meilleur mais je n'ai pas de coeur, pas de plan de mariage pour les insensibles". Après avoir exprimé sa tristesse et sa mélancolie sur son dernier EP, The Weeknd nous revient plus dur, plus renfermé mais aussi plus déterminé. Et clairement, ces deux titres ont plus au public : Heartless et Blinding Lights ont été chaleureusement accueillis par les fans.