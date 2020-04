The Weeknd : Découvrez le remix de Blinding Lights par Major Lazer (AUDIO)

Il y a quelques semaines, Major Lazer révélait qu'ils travaillaient sur les sons du nouvel album de The Weeknd... Voici enfin le résultat ! Le groupe de Diplo vient de dévoiler sur toutes les plateformes de musique à la demande le remix de Blinding Lights, le dernier hit planétaire de l'artiste canadien. Sans grande surprise, le morceau nous ravit de touches dancehall et de reggaeton, signature incontestable des interprètes de Lean On. Une manière parfaite de retravailler ce son, déjà culte, et d'en faire un titre idéal pour les dancefloor de l'été.

Habitués à travailler ensemble, The Weeknd et Diplo avaient déjà collaboré en 2013 aux côtés de Sia pour le titre Elastic World, extrait de la bande originale du film Hunger Games : L'Embrasement. Alors qu'il vient tout juste de sortir la version deluxe de son album After Hours, le chanteur canadien parade en tête des charts du monde entier. Un exploit pour celui qui hésitait à sortir son nouvel opus en pleine période de crise sanitaire mondiale.