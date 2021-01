The Weeknd : Découvrez le premier teaser de sa performance au Super Bowl (VIDEO)

La mi-temps du Super Bowl américain est l'un des événements musicaux les plus suivis au monde ! Retransmise dans de nombreux pays, cette finale de la compétition annuelle de football américain s'est imposée au fil des décennies comme un rendez-vous sportif totalement incontournable. Mais ce qui fascine par dessus tout, c'est le concert d'une dizaine de minutes organisé durant la mi-temps. Un moment totalement dingue durant lequel se sont produits tous les plus grands artistes tels que Michael Jackson, Madonna, Katy Perry, AC/DC, Beyoncé, Britney Spears ou, plus récemment, Justin Timberlake. Mais le 7 février 2021, ce sera au tour de The Weeknd de se produire en concert lors du fameux Halftime Show.

Alors que sa performance se profile de plus en plus, le chanteur qui travaillait il y a quelques années en tant que vendeur chez American Apparel vient de dévoiler le premier teaser de sa performance (voir ci-dessous). L'on y voit de nombreuses personnes de la société civile en train de chanter et danser sur les derniers tubes de l'artiste. La vidéo, qui dure exactement une minute, se termine sur The Weeknd, dans sa voiture décapotable, en train de passer la sécurité du Hard Rock Stadium, stade des Dolphins de Miami. Un clin d'oeil humoristique qui devrait permettre aux fans de l'artiste, ainsi qu'aux centaines de millions de téléspectateurs qui attendent l'événement, de patienter comme il se doit en attendant le Jour J.