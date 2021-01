The Weeknd : Découvrez le clip délirant de Save Your Tears (VIDEO)

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Blinding Lights et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure jusqu'à présent l'un des plus gros succès de l'année. Devenu l'un des artistes les plus écoutés sur Spotify et alors qu'il sera en charge de la célèbre mi-temps du Super Bowl en 2021, l'artiste canadien vient de dévoiler le clip de Save Your Tears. Une vidéo qui n'est pas due au hasard puisqu'elle fait suite aux dernières réalisations du chanteur dans lequel il vit plusieurs péripéties : Il fait tout d'abord la fête à Las Vegas dans Heartless, puis il est blessé dans Blinding Lights avant d'être décapité dans In Your Eyes pour finalement voir sa tête accrochée au corps d'un inconnu dans Too Late. Ce scénario totalement délirant continu dans Save Your Tears où on aperçoit The Weeknd avec un visage entièrement retouché, comme s'il avait eu recours à de nombreuses interventions de chirurgie esthétique. On vous laisse admirer le résultat.

Quant à celles et ceux qui seraient passés à côté de la reprise de Blinding Lights par The Weeknd et Rosalía, on vous laisse en profiter de toute urgence. Pour ce duo inédit, l'auteure, compositrice et interprète espagnole, devenue mondialement célèbre après le succès de son deuxième album, El mal querer, prête sa voix au chanteur canadien sur un remix envoûtant du tube élu "titre le plus écouté de l'année". L'interprète de Con Altura y interprète plusieurs couplets dans sa langue natale ainsi que le refrain en anglais.