The Weeknd : Découvrez le clip chaotique de Until I Bleed Out (VIDEO)

Le 20 mars dernier, The Weeknd dévoilait son album After Hours après des mois d'une attente insurmontable. Un opus qui s'est directement hissé en tête des charts du monde entier et qui marque le grand retour du chanteur canadien sur le devant de la scène. Après des tubes comme Blinding Lights, In your Eyes, Heartless ou encore After Hours, c'est au tour du morceau Until I Bleed Out d'avoir droit à son clip. Dans ce nouveau projet, le chanteur qui a récemment décroché le titre d'artiste le plus écouté sur Spotify, s'amuse lors d'une fête qui va très mal tourner. Toujours dans son rôle de gangster à la moustache et au costume rouge, ce dernier est en difficulté suite à ce qui semble être la prise de stupéfiants. Le chanteur ne tient plus debout et la pièce qui l'entoure ne cesse de tournoyer. Un univers très réfléchi par l'interprète de Starboy et qui s'aligne parfaitement avec l'esthétique souhaité pour ce nouvel opus qui est déjà un véritable succès.