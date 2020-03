The Weeknd : Découvrez After Hours, son nouvel album !

Ces derniers mois, The Weeknd avait repris le contrôle des charts grâce à des titres comme Heartless, After Hours ou encore Blinding Lights ! Ce vendredi 20 mars, après des mois d'une attente interminable, le chanteur vient de dévoiler l'intégralité de son nouvel album After Hours. Un opus de quatorze titres dans lequel on ne retrouve aucune collaboration mais seulement le fruit du travail acharné de l'interprète de Starboy. Et quel travail ! Pour son quatrième album studio, l'artiste canadien nous revient très en forme avec un univers qui tourne autour d'un personnage : "Je suis confiant quant à la direction que je vais prendre avec cet album", avait-il déclaré. "Il y a aussi une vision et un caractère très engagés qui sont représentés et je peux explorer un côté de moi différent que mes fans n'ont jamais vu".

The Weeknd devrait également s'engager dans le After Hours World Tour suite à la sortie de ce nouvel opus ! il sera notamment accompagné de Sabrina Claudio, Don Toliver ou encore 88GLAM. Il sera en concert à l'AccorHotels Arena de Paris le 11 & 13 novembre 2020. Pour la billetterie, rendez-vous ici.