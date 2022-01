The Weeknd : Dawn FM fait partie d'une trilogie

Les internautes sont unanimes, The Weeknd vient de signer l'album de l'année. Alors que Dawn FM continue de grimper dans les classements, l'artiste, lui, continue d'en assurer la promotion : après avoir offert Sacrifice et Take Your Breath en guise de single, l'artiste originaire de Toronto a réitéré en publiant le clip de Gasoline.

i wonder… did you know you’re experiencing a new trilogy? pic.twitter.com/G5TfjvJVyM — The Weeknd (@theweeknd) January 10, 2022

DAWN FM, premier volet d'une trilogie ?

Or, The Weeknd n'est pas le genre à laisser ses fans dans le doute. Sur Twitter, l'interprète de Save your Tears s'est interrogé : "Je me demande... si vous savez que vous expérimentez une nouvelle trilogie"..., a t-il ainsi posté.

Ce n'est pas la première fois que The Weeknd publie des projets sous forme de trilogie : il avait notamment proposé House Of Balloons, Thursday et Echoes Of Silence dans un album compilation, justement nommé Trilogy sorti en 2011.