The Weeknd confirme la date de sortie de son album

Après Heartless et Blinding Lights, The Weeknd continue de teaser son retour avec la diffusion, ces dernières heures, de la cover de son futur album sur son compte Instagram. Une information qui a tout de suite attiré l'attention de ses nombreux fans à qui il a également révélé que le fameux opus sortirait le 20 mars prochain. Parmi les projets les plus attendus de l'année, l'album After Hours marquera donc le grand retour de Abel cinq ans après Starboy. Fort du succès de ses deux premiers singles (qui cumulent près de 500 millions de streams sur Spotify), le chanteur canadien vient également de dévoiler After Hours, dores et déjà disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne.