The Weeknd, Coachella et Niall Horan dans les news musique de la semaine

Vous avez manqué le meilleur de l'actu musique cette semaine ? Pas de panique, on a ce qu'il faut ! Au programme, le mythique Festival de Coachella (qui s'est ouvert la semaine dernière), la performance de The Weeknd (toujours à Coachella) ou encore le premier concert solo de Niall Horan à Paris.

Coachelle s'est ouvert la semaine dernière et on a déjà compilé les meilleures performances du premier week-end !

A Coachella justement, The Weeknd a livré une performance poignante sur Call Out My Name.

Pour son premier concert en solo à Paris, Niall Horan a choisi le Zénith (et l'a enflammé !)

Victoria Beckham dément tout départ en tournée (et on a le coeur brisé)

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolite !