The Weeknd plus fort sur Apple Music que sur Spotify 

On s'y attendait et la semaine dernière, The Weeknd a sorti un EP inroyablement poignant et réussi - My Dear Melancholy. On ne va pas se mentir, The Weeknd avec un coeur brisé, c'est du grand The Weeknd. Pour porter cet EP composé de six titres, le chanteur canadien a sorti pas moins de deux vidéos sur Spotify - Call Out My Name et Try Me. Il n'est d'ailleurs pas le premier puisque Taylor Swift a fait la même chose avec Delicate. Mais visiblement, ça n'a pas été suffisant : The Weeknd a réalisé de meilleurs scores sur Apple Music.

Pour vous donner quelques chiffres, Call Out My Name a cumulé près de 6 millions d'écoutes en 24H sur Apple Music. Chez Spotify, on cumule près de 3,5 millions - soit moitié moins. Alors on vous l'accorde, il n'y a pas de quoi écrire à la Reine. Mais quand on y regarde de plus près, c'est surprenant : avec tout le dispositif déballé par Spotify lors de la sortie de l'EP, on aurait pu espérer plus pour le géant du streaing suédois. La différence ne peut même pas s'expliquer par les abonnés. Pour vous donner une idée, Spotify comptabilisait 70 millions d'abonnés* contre 38 millions chez Apple Music.

* chiffres enregistrés en février 2018, selon mac4ever.