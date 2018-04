The Weeknd : Call Out My Name, le clip sombre dévoilé

Après 50 shades of Grey, voici 50 shades of Blue. Il y a deux semaines, The Weeknd dévoilait son excellent EP My Dear Melancholy - un EP qui marquait totalement un retour aux sources pour l'artiste - et il ne lui aura pas fallu longtemps pour se hisser aux premières places du Top Billboard. Il faut dire que My Dear Melancholy est tout ce qui manquait aux fans depuis la sortie de Beauty Behind The Madness : Cet EP prouve que c'est lorsqu'il a le coeur brisé que The Weeknd est au sommet de son art. Il y a quelques jours, il dévoilait une vidéo des coulisses de l'enregistrement mais visiblement, ça n'était pas suffisant. Hier, il a dévoilé le clip de Call Out My Name.

La vidéo s'ouvre sur une rue sombre. The Weeknd y est seul (tout le long) mais se balade dans différents décors. Peu à peu, il nous plonge dans un univers presque futuriste qui, paradoxalement, est incroyablement lunimeux. Parce que c'est ça qui frappe le plus dans ce clip : les constrates. Contraste entre milieu urbain et naturel, noir et blanc, jour et nuit. Le clip est aussi esthétique et recherché que le titre alors forcément, on est fan.