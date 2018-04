The Weeknd : Call Out My Name, Can't Feel My Face... ses meilleures performances live

Ce week-end, The Weeknd était sur la scène de Coachella aux côté de Beyoncé, Petit Biscuit ou encore Jamiroquai. Mais clairement, sa performance, tout le monde l'a retenue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment de chanter Call Out My Name (issu de My Dear Melancholy, sorti récemment), The Weeknd a été submergé par l'émotion. Tout cela nous rappelé que sur scène, l'artiste donne tout. Alors pour patienter jusqu'au second week-end de Coachella, retour sur cinq de ses meilleurs live.

Retour à Paris, lors du Victoria Secret's Show. The Weeknd a joué Starboy avec, rappelons-le, Bella Hadid qui défilait. Mais visiblement, il en faut plus pour le déstabiliser.

L'an dernier, The Weeknd était la tête d'affiche du premier jour de Lollapalooza. Et évidemment, il a donné un show incroyable.

Pour promouvoir son dernier album (Starboy), The Weeknd a choisi le Saturday Night Live pour son premier live. Au programme, Starboy et des téléspectateurs conquis.

Trouvez-nous ne serait-ce qu'un mashing-up qui soit aussi génial que celui-ci. Allez-y, on attend.

Le meilleur. Parce qu'on le répète depuis la sortie de l'EP : The Weeknd avec le coeur brisé, c'est du grand The Weeknd. Et ce week-end, en interprétant ce titre qui, inévitablement, fait référence à Selena Gomez, il s'est laissé aller : preuve qu'il est un véritable artiste.

Voilà qui nous aidera donc à patienter avant le retour de The Weeknd en France. Et on prie pour qu'il revienne vite.