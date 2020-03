The Weeknd : Blinding Ligths en live pour le Saturday Night Live (VIDEO)

Actuellement en pleine promotion, The Weeknd était de passage dans le prestigieux Saturday Night Live le week-end dernier. Après avoir dévoilé pas moins de trois singles (Blinding Lights, Heartless, After Hours), l'artiste canadien enchaîne les plateaux télé : si vous l'avez manqué, revivez son passage dans le Saturday Night Live.

Une fois de plus, The Weeknd bluffe par sa mise en scène. Même veste rouge que dans les clips mais surtout, une scénographie qui rappelle le clip : projecteurs, maquillage... rien n'a été laissé au hasard. The Weeknd nous promet une nouvelle ère plus sombre que les précédentes et évidemment, on a hâte de découvrir l'album.

Et n'oubliez pas, The Weeknd sera à l'AccorHotels Arena en novembre prochain.