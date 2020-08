The Weeknd : Blinding Lights, l'impressionnante performance pour les MTV VMA's 2020 (VIDEO)

Vidéo de l'année. C'est la récompenses remportée par The Weeknd lors des MTV VMA's 2020 cette nuit. Pour rappel, il y a quelques mois, l'artiste canadien faisait son grand retour avec ce single brillant, atteignant ainsi le sommet des charts. Peu après a suivi After Hours, album applaudi par la critique qui, inévitablement, a signé une nouvelle ère dans la carrière de l'artiste. Pour les MTV VMA's, The Weeknd a apporté une toute autre dimension au clip déjà réussi. Sa performance est à voir juste ici.

*La cérémonie sera diffusée sur MTV ce soir à 20h50 (tapis rouge à 20h) et sur MTV HITS à 23h.

Parce que la cérémonie se déroulait à New-York, The Weeknd a choisi l'un des observatoires de la ville pour tourner sa performance impressionnante : on le retrouve ainsi au sommet de Edge (Hudson Yards). L'esprit du clip est ici décuplé et l'absence de public (distanciation sociale oblige) ne se ressent pas. The Weeknd a porté le personnage créé pour ce chapitre et l'a emmené au sommet. Une performance qui rend justice au clip récompensé.