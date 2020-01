The Weeknd : Blinding Lights en live pour le Late Show de Stephen Colbert (VIDEO)

Si Justin Bieber semble prêt à s'imposer en 2020, il ne sera pas le seul : The Weeknd sera -lui aussi- dans les charts. Il y a quelques semaines, l'artiste canadien dévoilait non pas un mais deux singles : Heartless et Blinding Lights, ses premiers projets solo depuis la sortie de My Dear Melancholy. On ne va pas se mentir, le prochain album de The Weeknd est clairement attendu. Seul bémol, aucune date n'a encore été dévoilée. Pour patienter, découvrez Blinding Lights en live pour le Late Show de Stephen Colbert.

Enregistrée le 6 décembre dernier, la performance est on ne peut plus interessante. Pourquoi ? Tout simplement pour sa scénographie qui, évidemment, rappelle le clip dévoilé il y a quelques temps.

Patience, le nouvel album de The Weeknd sera dévoilé d'ici peu.