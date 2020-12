The Weeknd, Billie Eilish, Dua Lipa... Qui sont les artistes les plus écoutés sur Spotify en 2020 ?

De la même manière que les films et les séries se regardent sur des sites tels que Netflix, Amazon Prime ou Disney+, la musique s'écoute désormais depuis les deux plateformes les plus importantes sur le marché, à savoir Deezer et Spotify. D'ailleurs, la seconde vient tout juste de dévoiler les classements de son année. Un bilan qui en a étonné certains mais qui demeure assez classique dans l'ensemble si l'on considère que les artistes les plus en vogue du moment y apparaissent. On y retrouve donc The Weeknd qui balaye tout sur son passage avec son nouvel album After Hours, mais aussi Dua Lipa ou encore Ariana Grande et Drake. Néanmoins, c'est Bad Bunny, une star du reggaeton assez peu connue chez nous, qui tire le gros lot avec pas moins de 8,3 milliards de streams recensés sur l'année écoulée. Une véritable prouesse suivie de peu par celle de J Balvin, Juice WRLD ou encore Taylor Swift. Mais, jetons un coup d'oeil de plus près !

#1 - Bad Bunny

#2 - Drake

#3 - J Balvin

#4 - Juice WRLD

#5 - The Weeknd

#1 - Billie Eilish

#2 - Taylor Swift

#3 - Ariana Grande

#4 - Dua Lipa

#5 - Halsey

#1 - The Weeknd – Blinding Lights

#2 - Tones And I – Dance Monkey

#3 - Roddy Ricch – The Box

#4 - Imanbek and SAINt JHN – Roses – Imanbek Remix

#5 - Dua Lipa – Don’t Start Now

#1 - Bad Bunny – YHLQMDLG

#2 - The Weeknd – After Hours

#3 - Post Malone – Hollywood’s Bleeding

#4 - Harry Styles – Fine Line