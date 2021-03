The Weeknd bat un record historique grâce à son titre Blinding Lights

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. Mais pas seulement. Comme le révèle le média Just Jared, c'est surtout avec son morceau Blinding Lights que le chanteur canadien a conquis les classements du monde entier. La preuve, ce dernier vient tout juste de battre un record historique du titre ayant passé le plus de semaines dans le Top 10 du Billboard Hot 100 chart. "Blinding Lights est d'abord entré dans le top 10 du classement le 29 février 2020, puis a atteint la première place en avril et y est resté pendant quatre semaines. Le morceau n'a quitté le top 10 que pendant quelques semaines en décembre 2020 avant de remonter en flèche quelques temps avant la performance de The Weeknd au Super Bowl." peut-on lire sur le site du célèbre média.

Alors qu'une immense tournée mondiale de son album After Hours aurait dû commencer en 2020 juste après la sortie de l'opus, The Weeknd avait été dans l'obligation de repousser la totalité de ses concerts suite à la crise sanitaire actuelle. Un léger contre-temps qui ne semble pas avoir perturbé l'artiste puisque de nouvelles dates viennent d'être mises en vente à travers le monde. Encore une fois, le succès est au rendez-vous. En quelques jours seulement, ce sont plus d'un million de tickets qui se sont arrachés pour les 104 dates de concerts déjà prévus de janvier à novembre 2022. Des chiffres records qui prouvent, une fois de plus, l'engouement que suscite celui qui vendait des jeans American Apparel il y a encore quelques années dans une boutique de Toronto.