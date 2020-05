The Weeknd bat un record historique en France avec son tube Blinding Lights !

L'année 2020 aura été une période mémorable pour d'innombrables raisons ! Certains mauvaises et d'autres bonnes. Si l'on préfère vous épargnez les premières, The Weeknd figure incontestablement parmi les secondes. Depuis la sortie de son album After Hours le 20 mars dernier, soit quelques jours seulement après le début du confinement, le chanteur canadien est partout. Propulsé par les tubes Heartless, After Hours et Blinding Lights, le quatrième opus de Abel Tesfaye, de son vrai nom, est loin de décevoir le public. Un projet réussit qui a même permis à ce dernier de battre un record en France.

En effet, alors qu'il parade en tête des charts du monde entier, The Weeknd vient également de battre un record avec Blinding Lights en étant, pour la 18ème semaine consécutive, le morceau les plus joué sur les radios françaises. Un exploit qui renvoie au placard la légendaire Mary J.Blige et son tube datant de 2001, Family Affair, qui était resté 17 semaines en tête de ce classement. Vous l'aurez compris, le chanteur devenu une superstar après son album Starboy compte bien conserver le haut de l'affiche. Après avoir été élu artiste le plus écouté au monde sur Spotify, il devrait désormais enchaîner avec son nouveau tube In your Eyes. Préparez-vous, vous risquez d'entendre parler de lui encore un moment...