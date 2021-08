The Weeknd bat un record de longévité dans les charts américains

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. Mais pas seulement. Comme il le révèle sur son compte Instagram, c'est surtout grâce à son tube Blinding Lights que le chanteur canadien a conquis le monde entier. La preuve, son morceau vient de battre le record du titre ayant le plus de longévité dans les charts américains avec pas moins de 88 semaines consécutives au sein du classement. A l'heure actuelle, il demeure en 18ème position du fameux Billboard Hot 100. Quant à son nouveau single, Take My Breath, il vient lui aussi de se hisser à la sixième place.

"Je suis éternellement reconnaissant de pouvoir expérimenter des sons, d'essayer de nouvelles choses avec ma voix et de créer de la musique avec les personnes que j'aime et respecte vraiment. Au cours de la dernière décennie, chaque chanson a été un voyage et pouvoir continuer ce voyage n'a été rien de moins qu'une bénédiction. C'est le seul cadeau que je pourrais jamais demander. Je le ferai aussi longtemps que je pourrai respirer. J'aime mes fans et je ne serais pas là sans vous. C'est un grand jour pour Blinding Lights." écrit The Weeknd qui bat ainsi le record de Imagine Dragons et son titre Radioactive, classé 87 semaines dans les charts américains.