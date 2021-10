The Weeknd aurait terminé son nouvel album !

Ses titres Heartless, Save Your Tears ou encore In your Eyes étaient là pour l'une des périodes les plus étranges de notre vie : le confinement. Il faut dire qu'en décidant de dévoiler son album After Hours en mars 2020, The Weeknd s'exposait à de gros risques… Un pari qu'il a remporté haut la main puisque l'album s'est directement hissé en tête des charts du monde entier et qu'il continue, plus d'un an et demi après sa sortie, à surfer sur cet énorme succès. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisque le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) confirmait il y a quelques semaines que le dernier projet du chanteur canadien était certifié double disque de platine, soit l'équivalent de 200 000 ventes, dans l'Hexagone. De très beaux chiffres pour celui qui devrait entamer une tournée à travers le globe dans les prochains mois avec, en prime, plusieurs dates en France. En effet, la star sera de passage à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Montpellier.

Alors que The Weeknd n'a pas encore eu l'opportunité de défendre ses titres en live, il se pourrait bien que le canadien n'ait pas la patience d'attendre avant de dévoiler un nouvel album. En effet, alors qu'il tease depuis plusieurs mois l'arrivée d'une nouvelle ère dans sa carrière, l'artiste s'est récemment confié lors d'un chat pour présenter l'extrait d'un remix inédit du tube Die For You en featuring avec SZA. Il précise notamment que l'album, qui s'intitulera The Dawn, est totalement prêt, et que quelques "éléments intéressants" seront publiés à l'automne. Il avait d'ailleurs confié que ce nouveau projet s'était basé sur deux titres très célèbres de Britney Spears, Toxic et Everytime. Aucune date de sortie n'a été précisée pour le moment, il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience !

???? The Weeknd vient d’annoncer ce soir que son album "The Dawn" est terminé !Il révèle également qu’un morceau sur son projet sera en featuring avec une personne qui l’a inspiré durant toute son enfance ???? pic.twitter.com/koyPByrOed — French Rap ???????? (@FrenchRapUS) October 4, 2021

Pour continuer d'écouter The Weeknd et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !