The Weeknd au top avec Starboy, l'album de tous les records en 2017

Starboy est clairement l'album de tous les succès pour The Weekend. En plus d'adapter ce projet musical en comic book avec Marvel, le chanteur canadien décroche désormais de belles récompenses de la part de la prestigieuse Recording Industry Association of America. Tous les artistes ne pourront pas se vanter d'autant d'exploits en 2017... Fier de lui, Abel Tesfaye a posé avec ces nouvelles reconnaissances en termes de ventes avec le message officiel suivant : “La RIAA a récemment reconnu le succès hors pair de l'album "Starboy" de The Weeknd tout comme la carrière prolifique de l'artiste qui a enregistré 11 chansons devenues disques de platine ou multi-disques de platine durant les cinq dernières années."

Quel record a-t-il décroché exactement grâce à son dernier album ? On peut lire ensuite : "The Weeknd est le seul artiste à avoir décroché un album certifié double disque de platine dans les douze derniers mois qui inclue également quatre chansons certifiées disques de platine (ou plus). Le single "Starboy" est 5 fois disque de platine, “I Feel It Coming” 2 fois disque de platine et “Party Monster” et “Reminder” sont tous deux disques de platine Platinum. Par ailleurs, The Weeknd perçoit une reconnaissance pour avoir dépassé les 35 millions RIAA Song Awards, exploit qu'il a achevé en seulement cinq ans." Bravo à lui ! On espère que le succès sera au rendez-vous du prochain album, en attendant on s'écoute son duo "Curve" avec Gucci Mane.