The Weeknd au Super Bowl, David Guetta meilleur DJ du monde et Stromae confirme un nouvel album... Toutes les news musique !

La mi-temps du Super Bowl américain est l'un des événements musicaux les plus suivis au monde ! Retransmise dans de nombreux pays, cette finale de la compétition annuelle de football américain s'est imposée au fil des décennies comme un rendez-vous sportif totalement incontournable. Mais ce qui fascine par dessus tout, c'est le concert d'une dizaine de minutes organisé durant la mi-temps. Un moment totalement dingue durant lequel se sont produits tous les plus grands artistes tels que Michael Jackson, Madonna, Katy Perry, AC/DC, Beyoncé, Britney Spears ou, plus récemment, Justin Timberlake.

Le 7 février 2021, ce sera au tour de The Weeknd de se produire en concert lors du fameux Halftime Show. Une annonce faite il y a quelques heures sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus) par l'artiste lui-même. Alors qu'il cartonne actuellement avec son album After Hours, le chanteur canadien se produira lors de la finale qui se déroulera au stade de Tampa Bay, en Floride. Regardée par près de 104 millions de téléspectateurs aux États-Unis l'année dernière, la prestation de Jennifer Lopez et Shakira pourrait donc bien être surpassée par l'interprète de Blinding Lights. Alors que les informations demeurent floues quant à la présence d'un public ou pas lors de l'événement, The Weeknd nous donne rendez-vous dans quelques mois pour ce qui s'annonce déjà comme un show exceptionnel !

Le DJ qui fait briller la France aux quatre coins de la planète vient d'être élu meilleur DJ du monde et ce, pour la deuxième fois de sa carrière. Ce sont les internautes qui, lors d'un sondage organisé par le média DJ Mag, l'ont placé au sommet du classement. Tenez-vous bien, pour 1,3 millions d'internautes, David Guetta est le meilleur.

"Gagner parce que tu as un tube, ou plusieurs, c'est bien sûr une grande satisfaction. Mais gagner après avoir choisi d'être moins commercial, c'est encore plus satisfaisant. J'ai l'impression que ces deux moments de ma vie ont eu un impact culturel sur notre scène. Et notre scène c'est ma vie, depuis que je suis adolescent. Alors bien sûr, ça compte plus que tout pour moi", a ainsi confié l'artiste qui, récememnt, dévoilait Let's Love avec Sia.

Si David Guetta occupe la première place, c'est Dimitri Vegas & Like Mike qui écope de la deuxième. Juste en dessous, on retrouve Martin Garrix. Notez que Armin Van Burren et Alok occupent respectivement les quatrième et cinquième place.

Il y a dix ans, Stromae dévoilait l'excellent Cheese - album qui, notamment, proposait Alors On Danse. Il faut dire qu'en dix ans, l'artiste a eu mille vies : il y a eu le succès phénoménal de Racine Carrée (son deuxième opus), la tournée gigantesque qui l'a emmené aux quatre coins du globe, la pause (nécéssaire) que l'artiste s'est imposé suite à des soucis de santé. Il y a eu de l'écriture, des collaborations, des clips, une marque de prêt à porter... bref, Stromae est un véritable surdoué. Le voir revenir dans les charts avec un nouvel album ? On en rêvait. Et la bonne nouvelle, c'est que lors d'un entretien accordé à Libération, l'artiste belge a confirmé que oui, un troisième opus se confirmait.

"Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres... [...] Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date", confesse t-il. Mais alors, pourquoi attendre ? "Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre... Plein d'artistes font ça."

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de retrouver Stromae dans les charts. Mais une chose est sûre, son retour n'a jamais été aussi palpable.

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir retrouver le meilleur des tubes signés Indochine. La formation (qui fête ses 40 ans de carrière) a annoncé le report de sa très attendue collection de singles au 11 décembre prochain. Cette anthologie massive aurait dû sortir le 27 novembre 2020 mais en raison du confinement et de la décision du Gouvernement de fermer les boutiques et rayons dits "non essentiels", le groupe a fait le choix d'attendre quelques jours de plus.

L'on attend ainsi des éditions 3 et 4 CDs mais aussi quatres vinyles ou encore double cassette, ainsi que deux coffrets collector. Notez que le premier coffret proposera l'édition deluxe 4 CD de la compilation (avec, en plus, un emplacement pour ranger la précédente collection publiée en août dernier). Dans le deuxième coffret, les fans retrouveront l'intégralité de la collection.

#INDO40 / Quoi qu’il arrive, Indochine sortira le 11 décembre ‘#SinglesCollection (1981-2001)’ en éditions : CD (Standard et Deluxe), Vinyles, K7, Box Collector et Box Collector Intégrale > Infos et précommandes sur https://t.co/6jN7Wq2MT5@nicolasirkis @oLidESaT_ pic.twitter.com/m4wxb18ZzM — Indochine (@indochinetwitt) November 9, 2020

Côté musique, les fans pourront apprécier les singles qui ont fait le succès d'Indochine : si des classiques tels que l'Aventurier sont à prévoir, l'on retrouvera aussi des titres moins connus tels que Atomic Sky). Une jolie façon d'explorer ses 40 dernières années avant de se lancer dans le Central Tour - qui viendra clore cette célébration en apothéose.