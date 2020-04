The Weeknd au sommet des charts américain avec After Hours

Il y a quelques semaines, The Weeknd faisait un retour remarqué dans les charts avec Blinding Lights : l'album annonçait une nouvelle ère pour le chanteur - plus sombre, plus nuancée, plus psychédélique. Si l'in attendait un carton plein, il a pourtant fallu attendre que les chiffres tombent pour se rendre compte de l'exploit de l'interprète de I Cant See My Face : avec 445.000 ventes, il réalise le meilleur démarrage de l'année aux Etats-Unis.

Et ce n'est pas tout ! The Weeknd réalise le meilleur score de sa carrière : alors que Beauty Behind The Madness (son précédent projet) comptabilisait 412 000 ventes, ce nouvel opus s'impose donc comme son plus beau résultat. Récemment, The Weeknd a dévoilé trois nouveaux titres ce qui devrait faire patienter les fans qui comptent le voir en tournée.