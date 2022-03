The Weeknd annonce une tournée des stades avec Doja Cat !

Il y a bientôt deux ans, en mars 2020, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son quatrième album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisqu'on son opus a été certifié double disque de platine par le SNEP, soit l'équivalent de 200 000 ventes. De très beaux chiffres pour le chanteur qui vient out juste de dévoiler Dawn FM, un album surprise qui dépasse déjà les 500 millions de streams sur les plateformes de musique à la demande. Autant dire que tout semble fonctionner plutôt bien pour The Weeknd qui vient de dévoiler une information inattendue sur ses réseaux sociaux.

"AFTER HOURS TIL DAWN WORLD TOUR // LEG 1 : NORTH AMERICA. BILLETS EN VENTE LE 10 MARS" peut-on lire en légende d'une publication sur laquelle on aperçoit un visuel avec le nom de la tournée du chanteur canadien ainsi que la mention "avec Doja Cat". Alors qu'il avait été forcé d'annuler sa première tournée mondiale en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie, The Weeknd revient en force avec dix-huit dates en Amérique du Nord sur lesquelles il sera accompagné de la chanteuse Doja Cat dont l'album Planet Her figure parmi les gros succès de ces derniers mois. Si les billets seront mis en vente dès le 10 mars prochain, la série de concerts ne débutera, quant à elle, que le 8 juillet 2022 à Toronto, au Canada. Elle devrait continuer jusqu'au 2 septembre de la même année. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la France mais nul doute qu'au vu de son succès en Europe, l'artiste qui avait animé la mi-temps du Super Bowl en 2021 s'y rende dans les mois qui arrivent. Du moins, c'est ce que l'on espère !

