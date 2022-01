The Weeknd annonce un nouvel album vendredi !

C'est probablement l'un des albums les plus attendus de 2022 : The Weeknd vient d'annoncer la sortie de son nouvel opus. Après le succès de After Hours, The Weeknd travaillait depuis plusieurs mois sur son digne successeur. L’attente était d'ailleurs à son comble après la sortie de Take My Breath, premier extrait de ce 5ème album le 6 août dernier . Un premier extrait de prometteur qui confirmait que la qualité de l'album à venir...

Après plusieurs mois d’attente c’est chose faite. Les fans le pressentaient : The Weeknd s’apprête à faire son grand retour dans les bacs. Le chanteur canadien vient en effet, de mettre en ligne un teaser énigmatique pour annoncer son album « Dawn FM » cinquième album qui succèdera donc à After Hours .

"A New Sonic Universe from the Mind of The Weeknd "– "Un univers sonique tout droit sorti de la tête de The Weeknd"… C’est avec cette phrase énigmatique que débute le teaser dans lequel le chanteur annonce son album et également plusieurs grosses collaborations : Jim Carrey, Quincy Jones ou encore Lil Wayne participeront au nouveau projet de l’artiste.

L’imagerie est sombre et quelque peu angoissante et on y découvre : un The Weeknd de 90 ans entouré de personnages inquiétants , on y entend un message radiophonique nous indiquant que l’aire de l'obscurité est terminée et qu’il faut marcher vers l’aube et la lumière… Voilà voilà

Côté son, on retrouve clairement la patte de The Weeknd mais pas plus d'information sur les titres ou la setlist. Il faudra donc être encore un peu patients et attendre vendredi 7 pour découvrir "Dawn FM"