The Weeknd annonce un nouvel album dont il est "très fier" !

Il y a plus d'un an, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Save Your Tears et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure l'un des plus gros succès de l'année 2020. Un projet qui lui a valu de nombreuses récompenses lors des récentes cérémonies musicales et une invitation à se produire lors de la mi-temps du Superbowl. Un moment absolument magique durant lequel l'artiste a pu exprimer toute l'étendue de son talent devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors qu'il devrait bientôt entamer une immense tournée, l'artiste canadien s'est récemment exprimé sur les réseaux sociaux concernant l'arrivée imminente de nombreux projets…

En effet, The Weeknd a récemment modifié sa photo de profil sur Instagram et en a profité pour changer également sa biographie en écrivant "The dawn is coming" (l'aube arrive, en français). Des indices qui annoncent une nouvelle ère pour le chanteur canadien qui avait déjà confié dans une récente interview que "Si mon dernier album c'était la nuit, alors l'aube va bientôt arriver". De quoi mettre la puce à l'oreille de ses fans qui espèrent découvrir leur idole dans un registre plus lumineux et ouvert à travers ce nouvel opus. Mais ce n'est pas tout. Sur Twitter, l'interprète de Starboy s'est également laissé aller à quelques confessions en disant que le compte à rebours était lancé "dans sa tête", qu'on "y était presque" et qu'il était "fier de celui-là". Des propos qui confirment l'arrivée d'un album même si aucune date n'a été révélée pour le moment. Il faudra se montrer patient !