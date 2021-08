The Weeknd annonce Take My Breath, Billie Eilish en concert pour Disney+... les news musique de la semaine !

Si vous avez manqué l'actualité musicale cette semaine, pas de panique ! On assure le rattrapage. Au programme, Billie Eilish, The Weeknd ou encore Taylor Swift et Ed Sheeran.

On commence avec Take My Breath - nouveau single signé ce The Weeknd. Après le succès incontestable de After Hours (son album précédent), l'artiste canadien est de retour avec un tout nouveau chapitre. Take My Breath annonce un album prometteur, efficace et dansant - tout ce qu'il nous faut poursuite cet été.

De son côté, Taylor Swift ne chôme pas : la star prévoit la sortie de Red (Taylor's Version) et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle prépare de jolies surprises aux fans. Le 5 août dernier, l'interprète de Shake it Off a dévoilé (de façon énigmatique) les morceaux inédits qui seraient présents sur cette nouvelle édition. L'on retrouve ainsi un featuring (inédit) avec Ed Sheeran ainsi que la version longue de All Too Well - très attendue des fans.

Taylor Swift prépare la sortie de Red (TV)

On poursuit avec Billie Eilish : la jeune artiste (qui vient de dévoiler son deuxième album) compte bien le défendre comme il se doit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle prépara un live avec la plateforme de streaming Disney+. Intitulé Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles, ce concert sera disponible d'ici quelques semaines.

Enfin, on termine avec Ed Sheeran - qui devrait publier son prochain album à l'automne... encore un peu de patience, donc !