The Weeknd annonce les dates de son After Hours Tour 2022

Le 20 mars dernier, The Weeknd dévoilait son excellent After Hours - album porté par le très efficace Blinding Lights. Avec cet opus, l'artiste canadien a ouvert un tout nouveau chapitre de sa carrière, nous plongeant au passage dans un univers inédit. The Weeknd devrait être actuellement en pleine tournée mondiale afin de défendre ces nouveaux morceaux sur scène mais la crise sanitaire en a décidé autrement... Mais que les fans privés de concerts de rassurent, l'interprète de Save Your Tears compte bien mener ses show à bien... il faudra simplement patienter jusqu'a 2022.

Jolie surprise pour les fans, quelques dates ont été ajoutées à la liste. Si la situation sanitaire le permet, The Weeknd sera notamment les 18, 19 et 20 octobre et le 13 novembre à l'Accordhotels Arena, le 22 octobre à Bordeaux, le 29 octobre à Montpellier, le 12 novembre à Lyon. D'ici là, on pourra se mettre dans l'ambiance avec sa très attendue performance au Superbowl...!

Toutes les informations sont à retrouver juste ICI.