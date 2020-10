The Weeknd : After Hours certifié disque de platine

The Weeknd vient, une fois de plus, de prouver son talent : son quatrième album (After Hours), porté par l'excellent Blinding Lights, vient d'être certifié disque de platine. L'opus (sorti en mars dernier) s'est imposé parmi les albums les plus réussis de 2020.

Preuve de succès, In Your Eyes et Heartless ont cumulé respectivement près de 347 et 335 millions d'écoutes sur Spotify. En France, c'est le single Save Your Tears qui était chargé de le défendre, juste avant la sortie de Too Late. Privé de scène en raison de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, The Weeknd continue de promouvoir son album en attendant de pouvoir le défendre.