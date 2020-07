The Weeknd affronte son passé dans le Snowchild, le clip animé (VIDEO)

Il y a trois ans, The Weeknd se produisait sur notre territoire dans le cadre du Lollapalooza. Cette année, la pandémie de coronavirus nous prive de festivals - de la même façon qu'elle prive le chanteur canadien de tournée. La bonne nouvelle, c'est que The Weeknd continue malgré tout de poursuivre la promotion de son dernier album. Ainsi, après avoir offert des singles tels que In Your Eyes ou encore Blinding Lights, le voici avec Snowchild.

L'on doit ce clip animé à D’ART Shtajio studio (premier studio japonais dirigé par une personne de couleur). L'on y retrouve le personnage de The Weeknd, croisant chacun de ses alter-egos. l'artiste se replonge dans son passé avant de d'atterrir dans ce qui nous rappelle inévitablement I feel it Coming. Une façon de se retourner sur sa carrière mais aussi d'exposer les différents chapitres qui l'ont mené à l'ère d'After Hours.