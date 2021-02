The Weeknd affirme qu'il n'aura pas d'invités lors de sa prestation au Super Bowl !

La mi-temps du Super Bowl américain est l'un des événements musicaux les plus suivis au monde ! Retransmise dans de nombreux pays, cette finale de la compétition annuelle de football américain s'est imposée au fil des décennies comme un rendez-vous sportif totalement incontournable. Mais ce qui fascine par dessus tout, c'est le concert d'une dizaine de minutes organisé durant la mi-temps. Un moment totalement dingue durant lequel se sont produits tous les plus grands artistes tels que Michael Jackson, Madonna, Katy Perry, AC/DC, Beyoncé, Britney Spears ou, plus récemment, Justin Timberlake. Mais le 7 février 2021, ce sera au tour de The Weeknd de se produire en concert lors du fameux Halftime Show. D'ailleurs, l'artiste canadien qui travaillait en tant que vendeur chez American Apparel il y a encore quelques années vient tout juste de faire une importante révélation concernant l'organisation de son concert...

Interrogé par une journaliste de la NFL, The Weeknd a affirmé qu'il n'y aurait pas d'autres artistes que lui sur scène ce soir-là. "J’ai lu beaucoup de rumeurs. Il n’y a pas de place pour d’autres personnes dans l’histoire et la narration que je développe lors de ma performance. Donc il n’y a pas d’invités spéciaux, non." a balancé sans vergogne l'interprète de Save Your Tears. Déjà attendue comme l'événement audiovisuel de l'année, la performance du canadien pourrait bien rester graver dans les annales. Alors que de nombreuses rumeurs assuraient la présence du duo Daft Punk, il ne paraît pas impossible que Abel Tesfaye, de son vrai nom, ait menti dans le but de garder le secret. Une énième supposition dont nous n'aurons la réponse que dans la nuit de dimanche à lundi !