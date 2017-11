The Walking Dead x Fear The Walking Dead : Morgan au coeur du crossover ?

Dimanche soir était une grosse soirée pour les téléspectateurs d'AMC. D'abord, l'épisode 6 a -enfin- introduit le personnage tant attendu de Siddiq et ensuite, la nouvelle concernant le crossover avec Fear The Walking Dead est tombée : c'est officiellement Morgan qui fera office de personnage passerelle entre les deux shows. Reste simplement à savoir comment les scénaristes et la production comptent s'y prendre - mais une chose est sûre, les hypothèses ne manquent pas.

Déjà, le simple fait que l'acteur qui incarne Morgan (Lennie James) ait fait ses adieux au casting de la série laisse penser qu'il ne reviendra pas dans la prochaine saison de TWD. Concernant Fear The Walking, le final de la saison 3 nous avait laissés avec quelques interrogations concernant Madison mais aussi (et surtout) Alicia. Et la seule option possible qui pourrait faciliter la rencontre entre Morgan et Madison, ce serait un bond dans le temps à l'ouverture de la saison 4 (même si, évidemment, il serait frustrant de ne pas les retrouver juste après les évènements du Final). De son côté, Morgan a (pour rappel) déjà déserté son show à plusieurs reprises - comme le fait si bien remarque le média ComicBook. Il y a d'abord eu une première évaporation jusqu'à la troisième saison de The Walking Dead et ensuite, il a réitéré au cours de la cinquième. L'hypothèse la plus probable serait donc qu'il ait rencontré Madison au cours de ces périodes - et ce, même si la plupart des blancs ont été comblés.

Comment Madison rencontrera t-elle Morgan ?

Le truc, c'est qu'il faudrait une véritable raison (ou plutôt, une raison béton) pour que Morgan ne remette jamais les pieds à Alexandria. Sans compter le fait qu'entre Madison et Rick, les similitudes sont assez frappantes : comme Rick, la matriarche ferait tout pour protéger sa famille. Difficile donc pour Morgan de ne pas les évoquer, difficile de ne pas d'où il vient. En ce qui concerne le point de rencontre, les téléspectateurs n'ont qu'une seule piste : le Texas. Mais avant d'en savoir plus, il faudra faire preuve de patience et se concentrer sur la huitième saison du show phare d'AMC.