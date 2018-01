The Walking Dead : Une saison 9 et un nouveau showrunner annoncés 

Les puristes diront peut-être que ce n'est pas une bonne idée tandis que les téléspectateurs lambdas seront probablement contents de retrouver Rick et sa bande pour une saison supplémentaire. Et visiblement, AMC a décidé de donner une chance supplémentaire à la série. Notez que les fans sont allés jusqu'à faire une pétition afin que le showrunner (Scott Gimple) soit renvoyé - et c'est le sort réservé à Carl dans le Mid-Season Finale qui aurait motivé l'initiative.

Le sort réservé à Carl a rendu les fans furieux

Et devinez quoi, AMC a donné gain de cause aux fans. Oui, The Walking Dead aura droit à une nouvelle saison et oui, cette dernière sera dirigée par un nouveau showrunner. C'est finalement Angela Kang (qui travaillait déjà sur The Walking Dead) qui a été promue et qui aura la lourde tâche de continuer. Notez que la neuvième saison devrait être diffusée à la fin de l'année 2018 et que Scott Gimple sera toujours investi dans le projet. Le changement portera t-il ses fruits ? Réponse dans quelques mois ...!