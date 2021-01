The Walking Dead : Une première photo tease le passé de Negan (avec Lucille) 

Au fil des saisons, The Walking Dead a connu des grands méchants tous plus cruels et torturés les uns que les autres. Mais, s'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait inévitablement Negan, ancien leader des Saviors. Negan a semé la terreur quelques saisons en arrière, il a traumatisé plus d'un fan en massacrant de sang froid des personnages cultes - non, même des années plus tard, nous n'avons toujours pas pardonné. Mais, ce qui rend le personnage complexe et intéressant, c'est son passé. Qui était-il, avant l'apocalypse ? Quelle vie menait-il ? Et surtout, qui était Lucille ? Comment la mort de sa femme l'a t-elle changé ? Pour les producteurs du show, l'écriture de six épisodes bonus furent l'occasion de se pencher de plus près sur son histoire. Et ça tombe bien, en voici un léger aperçu.

Negan et Lucille

Negan face à Maggie

Pour interpréter l'épouse du personnage, la production a choisi Hilarie Burton (One Tree Hill), qui n'est autre que la compagne de l'acteur dans la vie. On attend donc une forte alchimie. Et ce n'est pas tout, dans ces nouveaux épisodes (attendus pour le 1er mars sur OCS), les fans assisteront aux retrouvailles entre Negan et... Maggie. Comment Maggie réagira t-elle en voyant que le meurtrier de Glenn est en liberté ? Pire, qu'il est presque apprécié ? Toute la complexité du personnage devrait donc, dans les prochains épisodes, être explorés. Patience...