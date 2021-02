The Walking Dead : Une nouvelle photo pour teaser l'origine des Saviors ? 

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir la nouvelle saison de The Walking Dead. En attendant, les téléspectateurs vont pouvoir se plonger dans le passé de Negan (qui restera l'un des personnages les plus intéressants de la franchise) et ce, par le biais d'épisodes bonus. L'on sait déjà que Lucille (épouse de Negan qui donnera son nom à sa batte mythique) sera de la partie - interprétée par Hilarie Burton. L'épisode 22, intitulé Here's Negan nous apportera ainsi plus d'informations sur celui qui ,pendant quelques saisons, a semé la terreur au sein d'Alexandria et de Hilltop. Et justement, une nouvelle photo nous en apprend (un peu) plus. Saviez-vous quelle était l'origine des Saviors, nom du groupe de Negan ?

Negan

Sur l'un des clichés récemment dévoilés, l'on retrouve ainsi Negan - plus jeune. A la main, ce dernier tient une casquette sur laquelle il est inscrit "Saviors Athletics". Si Negan reste évasif en ce qui concerne son passé, il se murmure qu'il était éducateur (coach sportif) et quand on y réfléchit, c'est de là qu'il pourrait tenir sa casquette. A t-il nommé son groupe en hommage à sa vie d'avant ? Ou alors, les scénaristes ont-il simplement tenu à glisser une petite référence ? Seul le temps le dira.