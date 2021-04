The Walking Dead : Une mini-série consacrée à Negan pourrait-elle voir le jour ?

Les fans l'attendaient, ils l'ont obtenu : la salve d'épisodes bonus de The Walking Dead comportait un focus sur le passé de Negan : sa vie avec Lucille, sa mort, son deuil... les scénaristes et la production nous ont offert un excellent épisode (probablement l'un des meilleurs de la saison, si ce n'est de la série) pas plus tard que la semaine dernière. Comprendre comment Negan (plus grand méchant du show) est devenu l'être cruel que l'on connait fut aussi intéressant que poignant. Et justement, AMC s'interroge : une mini-série consacrée à Negan, à son passé mais aussi à sa relation avec sa femme pourrait-elle voir le jour ? Ce sera aux téléspectateurs de trancher :

Un sondage signé AMC

Ainsi, un questionnaire propose des épisodes bonus, une nouvelle mini-série ou, pourquoi pas, carrément un show. Il faut dire que si l'on se base sur les comics baptisés "Here's Negan", il y aurait largement assez pour imaginer une nouvelle série. De son côté, Jeffrey Dean Morgan (qui interprète Negan) a toujours affiché son intérêt pour un quelconque projet explorant le passé et le psychisme de son personnage. Les fans du show y seront-ils favorables ? La décision leur appartient. Après le succès incontestable de l'épisode 22 (qui ne reprend qu'une infime partie des comics), il y aurait matière.

En attendant de savoir si, oui ou non, Negan aura son show (ou ses épisodes bonus), sachez que toute la famille Morgan aura foulé le tournage de The Walking Dead : après le passage d'Hilarie Burton (qui, on le rappelle, joue Lucille), c'est au fils de l'acteur de faire ses premiers pas d'acteur : ce dernier jouera un zombie dans les prochains épisodes.

Patience, The Walking Dead reviendra bientôt pour son ultime saison sur AMC.