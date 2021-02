The Walking Dead : Une carte positionne tous les personnages de la franchise

Patience, les épisodes bonus de The Walking Dead ne devraient plus tarder. Ces derniers devraient nous offrir un peu de clarté mais nous permettront surtout d'en apprendre un peu plus sur le passé de Negan - qui demeure l'un des personnages les plus intéressants et complexes de la franchise. Et justement, en parlant de fanchise, cette dernière a vu naître bon nombre de personnages - tous éparpillés au sein des Etats-Unis. Qui est où ? Dans quelle région ? Si vous vous posiez la question, un fan dévoué à l'univers de The Walking Dead a imaginé une carte plus que détaillée. L'objectif ? Nous aider y voir clair. Démonstration.

Une carte détaillée

Ainsi, l'on y retrouve les différents clans vus dans The Walking Dead, Fear The Walking Dead mais aussi dans The Walking Dead : World Beyond. Trois séries, un seul univers et, évidemment, quelques liens. Avec cette carte minutieusement reproduite, il plus facile de mesurer la distance qui sépare les groupe ; de la même façon que l'on mesure le chemin parcouru par Morgan pour passer d'une série à l'autre.

Voilà de quoi nous faire patienter d'ci le 1er mars, date de retour de la série sur OCS.