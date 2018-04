Quelle était la vie de Negan avant l'apocalypse ? Quel genre de personne était-il ? Ces questions, on les a toutes eues en tête à un moment donné. Le personnage de Negan était si complexe, cruel et charismatique lorsqu'il a débarqué dans la série, qu'on a tous cherché à comprendre ce qui avait pu le rendre tel qu'il était lors de son arrivée en fin de la saison 6. Et la bonne nouvelle, c'est que visiblement, Jeffrey Dean Morgan est assez d'accord avec cette idée. Lors d'une interview accordée à FANDOM, l'acteur a déclaré : "J'aimerais voir Negan avant l'apocalupse. Robert Kirkman l'a déjà un peu montré mais je serais vraiment heureux d'en voir plus".

"J'aimerais participer si l'on filmait ça. Je pense que cela pourrait aider à comprendre le personnage. parce que, malheureusement, la façon dont les choses se poursuivent avec les personnages et les storylines font que l'on en voit pas assez. Et je pense que pourtant, c'est nécessaire. Particulièrement avec un personnage comme Negan". L'idée est excellente et nous aussi, on aimerait voir un peu plus du passé de Negan. Mais pour l'instant, on se contentera de son futur : pour rappel, Negan a été vaincu (et épargné) par Rick. Avant de le voir dans un spin-off, on le verra dans la neuvième saison de The Walking Dead.