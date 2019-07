The Walking Dead : Un film sur Negan en préparation  ?

La semaine dernière, les fans de The Walking Dead ont pu découvrir la bande annonce de la saison 10 lors de la Comic Con. A la rentrée prochaine, toute la petite bande sera donc de retour sur AMC pour faire face aux Chuchoteurs qui, on l'avoue, sont aussi flippants que dans le dernier épisode de la saison précédente. Cette nouvelle saison sera d'ailleurs la première qui marquera vraiment le départ de Rick - parti au cours de la neuvième. Or, ce dernier aura droit à ses films ! Et visiblement, il ne sera peut-être pas le seul : tenez-vous bien, il se pourrait que Negan ait -lui aussi- droit à son long-métrage.

Negan dans The Walking Dead

Lors de la Comic Con de San Diego, Jeffrey Dean Morgan (qui prête ses traits à Negan) s'est d'ailleurs confié à ce sujet : "Je sais qu'il y a déjà eu des discussions à ce propos. Il faut que je - enfin qu'on le fasse avant que je ne sois trop vieux. Si on attend trop longtemps, je ne pourrais plus jouer le jeune Negan", a t-il ainsi expliqué. Il ne faut pas oublier que dans la dernière saison, nombreux ont été les "time jump". Résultat, nous faisons maintenant face à un Negan plus âgé. Avec la chance, le projet d'un film autour de ce personnage (aussi fascinant que complexe) sera vite validé - et Jeffrey Dean Morgan pourra interpréter son personnage a chaque étape de sa vie !