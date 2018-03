The Walking Dead, Sherlock, Stranger Things... le Top des meilleures séries selon les internautes 

Quand on ne vous parle pas des artistes sacrés meilleurs de la décennie, on vous donne les classement des séries les plus populaires sur la toile. Sur Ranker (que vous devez commencer à connaître, on a demandé aux internautes de voter pour les shows qui, selon eux, seraient les meilleurs. En bas du classement, à la 95 ème place, on retrouve Empire. This Is Us, gros coup de coeur des téléspectateurs, écope de la 91 ème marche du podium tandis que les shows de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy et How To Get Away With Murder) se placent respectivement aux 53 ème et 52 ème places.

10. SOUTH PARK

09. SUPERNATURAL

08. THE SIMPSONS

07. OUTLANDER

06. STRANGER THINGS

05. MODERN FAMILY

04.THE BIG BANG THEORY

03. SHERLOCK

02. THE WALKING DEAD

01. GAME OF THRONES

Evidemment, il n'y a pas de suspense insoutenable : la série la plus populaire selon les internautes est la seule, l'unique Game of Thrones (dont la dernière saison sera diffusée en 2019). A la deuxième place, on retrouve The Walking Dead (qui, on l'espère s'améliorera la saison prochaine). La médaille de bronze revient Sherlock : peu de saisons et peu d'épisodes mais toujours le même engouement à chaque diffusion.

Outlander et Stranger Things, gros succès de ces derniers mois, font bien sûr partie du classement. La question reste maintenant de savoir si tous ces shows sauront maintenir leur place dans le coeur des internautes !