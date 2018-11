ATTENTION, SPOILERS ! Si vous n'avez pas vu l'épisode 5 de la saison 9, si vous avez du retard, alors on vous conseille de vous éloigner (encore une fois) de cette page. What Comes After a donc marqué le départ de Rick Grimes (et par chance, les scénaristes l'ont épargné). Toujours est-il que même si le leader a tiré sa révérence, il devrait être de retour dans trois films signés AMC. Or, il n'est pas le seul. Maggie non plus ne sera pas de retour. Du moins, pas dans la saison 9. "C'était la dernière fois qu'on la voyait dans la saison 9", a ainsi confié Angela King à The Hollywood Reporter. "J'espère que l'on aura l'occasion de la revoir dans la série mais elle sera bel et bien absente des prochains épisodes". Et justement, ce qui pourrait poser problème du côté des fans, c'est le fameux bond dans le temps : le départ de Maggie se sera fait hors caméra - de quoi frustrer un peu.

"Avec Lauren Cohan, on en avons parlé", poursuit-elle. "Et nous espèrons pouvoir en dire plus sur l'histoire de Maggie. On a déjà quelques idées sur ce qu'on voudrait raconter, donc c'est surtout une question d'organisation. J'espère qu'on arrivera à trouver un arrangement parce que je pense qu'on veut toutes les deux que l'histoire de Maggie continue". Et nous aussi, on le voudrait ! Parce que l'actrice sera bientôt à l'affiche de Whiskey Cavalier (une série signée ABC), il sera difficile de trouver du temps pour concilier ce nouveau projet et The Walking Dead.

AMC diffusera un nouvel épisode dimanche soir sur AMC et avec la chance, les peronnages restants évoqueront Maggie !