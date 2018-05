The Walking Dead saison 9 : Mort à venir, casting... tout ce qu'il faut savoir sur la suite (SPOILERS)

La neuvième saison de The Walking Dead est actuellement en cours de tournage et pour voir les épisodes inédits il faudra, comme toujours, attendre la rentrée prochaine (AMC devrait diffusé le Season Premiere en octobre, comme c'est toujours le cas). Et même si les spoilers sont encore rares, rien n'échappe aux internautes. Sachez donc que pour beaucoup, Gregory devrait mourir dans les prochains épisodes - en même temps, très sincèrement, on attend que ça. L'acteur qui incarne l'ex leader de Hilltop aurait même mentionné sur Twitter que sa période de tournage à Atlanta était terminée. Notez d'ailleurs que son ultime scène aurait été tournée de nuit.

Mais ce n'est pas tout ! Qui dit nouvelle saison dit forcément nouvelles têtes. Et visiblement, le casting s'est agrandi. Du moins, si l'on en croit Instagram. Pollyanna McIntosh (qui interprète le rôle de Jadis) a posté une photo sur son compte et quand on y regarde de plus près, on remarque la présence de Zach McGowan sur le cliché. Si son visage vous dit qulques chose, c'est probablement parce qu'il a prêté ses traits au King Roan dans The 100. Mais, il a aussi été aperçu dans Black Sails (entre autres). Quel rôle a t-il ? A en croire la légende, il serait un Savior.

Cette saison 9 sera t-elle différente ? Permettra t-elle à The Walking Dead de remonter dans l'estime des téléspectateurs ? Réponse à la rentrée, donc !