The Walking Dead saison 9: une baisse d'audience suite à la diffusion de l'épisode 2 ?

Il y a deux semaines débutait la neuvième saison de la série à succès The Walking Dead et il se pourrait bien qu'elle ait du mal à décoller. Eh oui, tout comme la saison 7, suite à la mort ultra violente de Glenn et Abraham, la saison 9 semble de nouveau être victime d'une nette baisse d'audience.

La saison 8 atteignant difficilement les 10 millions de téléspectateurs à chaque épisode, la suivante verrait son audience diminuer de moitié. Le premier épisode de cette nouvelle saison aurait engendré 6.1 millions de téléspectateurs seulement contre 7.8 millions pour celui de la saison précédente. Mais ce qu'on n'attendait pas c'est la baisse fulgurante qu'à connu l'épisode 2. La pire de toutes avec une audience à 4.95 millions. Mais alors, doit-on s'inquiéter pour l'avenir de la série ? Probablement même si jusqu'à présent les showrunners comptent bien l'étaler au moins à 12 saisons. Pourquoi une telle baisse ? Eh bien, on suppose que l'annonce, cet été, du départ d'Andrew Lincoln et celle de Lauren Cohan qui endossent respectivement les rôles de Rick Grimes et Maggie, joue sur ces dernières. On l'avait déjà vécu suite au départ de Steven Yeu -qu'on a eu beaucoup de mal à digérer.

The Walking Dead s’essouffle peut être, finalement. A mesure que les personnages disparaissent, l'audience, elle, semble suivre le pas et on ne sait pas si la série survivra à la perte de la moitié de ses téléspectateurs. Verdict en fin de saison 9 !