The Walking Dead saison 9 : Un nouveau couple établi dans le Season Premiere ?

Les nouvelles pleuvent concernant la nouvelle saison de The Walking Dead ! On sait déjà qu'elle sera la dernière d'Andrew Lincoln (interprète de Rick Grimes, personnages principal). Mais visiblement, ce n'est pas l'unique surprise que réservent les scénaristes aux téléspectateurs ! Selon The Spoiling Dead Fans, un nouveau couple pourrait bien se former au cours des prochains épisodes. Et n'en déplaisent aux fans du couple Carol / Daryl, c'est avec Ezekiel que cette dernière devrait former un couple. En même temps, on l'avait vue venir depuis l'arrivée du Roi, celle-ci.

Cela aurait pu être une rumeur mais plusieurs sources se recoupent : Carol et Ezekiel formeront bien un couple dans les prochains épisodes. Pour ceux qui se demanderaient comment cette relation pourrait se sceller, sachez que l'ellipse a été confirmée : il y aura bel et bien un saut dans le temps dans cette saison à venir. Mais pour en savoir plus, il faudra faire preuve de patience ! Toujours est-il que ce nouveau couple pourrait bien remplacer celui formé par Rick et Michonne qui, avec le départ de Rick, sera forcément évincé.