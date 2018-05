The Walking Dead saison 9 : Un bond dans le temps prévu pour la suite ?

Si vous ne voulez RIEN savoir de la neuvième saison de The Walking Dead qui se prépare, on vous conseille de vous éloigner vite (très vite) de cette page. Le Season Finale de la saison 8 a été diffusé il y a trois semaines à peine mais dans l'équipe, on ne chôme pas : le tournage a déjà repris. Et parce que la page The Spoiling Dead ne laisse rien passer, les premières photos dévoilées sur la toile ont été relayées. Alors clairement, on préfère vous prévenir : on n'apprend rien de nouveau quant à la suite. Sauf peut-être une chose : la thorie du bond dans le temps semble se confirmer.

De nouvelles photos de tournage dévoilées

La saison 9 est lancée !

On sait qu'après la chute de Negan, un bon dans le temps a lieu dans les comics. Alors clairement, il n'est pas surprenant que les scénaristes optent pour cette solution. La question reste maintenant de savoir si ce fameux bond s'opèrera dès les premiers épisodes de la saison (ne laissant ainsi pas l'occasion au spectateur de voir comment Maggie et Rick règleront leurs différents). Ou si, au contraire, ce time jump est prévu pour la mi-saison, par exemple. La vérité, c'est que sur The Spoiling Dead, on se base sur un simple couple de cheveux pour étailler ces suppositions. Oui, Rick (Andrew Lincoln) a les cheveux plus courts et donc, de ce fait, gagnera peut-être quelques années. Mais avant d'en savoir plus, il faudra faire preuve de patience... en regardant Fear The Walking Dead.