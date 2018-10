The Walking Dead saison 9 : Un bébé pour Rick et Michonne ?

La saison 9 débute à peine sur AMC et déjà, les tensions montent : Daryl et Maggie ont pris le lead, les Saviors commencent à hausser le ton et enfin, on a appris dans l'épisode 3 que les femmes d'Oceanside avaient pris la décision de venger leurs pères, frères ou maris sacrifiés par Simon et ses sbires. Bref, rien de bien très joyeux et ce, même si l'envie de reconstruire une société stable et équilibrée et bel et bien présente. Et justement, en parlant de nouvelle société, la question de la nouvelle génération se pose. Il y a évidemment Judith mais depuis la mort de Carl, Rick n'a plus d'enfant biologique. Or, s'il avait un enfant avec Michonne ?

Rick et Michonne auront-ils un enfant ?

Lors d'un entretien accordé à The Hollywood Reporter, Angela Kang (showrunneuse) a confié que la question "a été évoquée en salle d'écriture avec les scénaristes". "Il y a une chose incroyablement vraie dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y a toujours des baby boom après la guerre. Les gens ont l'impression d'avoir survécu à quelque chose alors il veulent célébrer et reconstruire. Pour nous, cela semble vrai", a t-elle déclaré. En évoquant le couple formé par Rick et Michonne, Angela Kang est claire : "Ils ont traversé tellement, tous les deux". Alors, pourraient-ils avoir un enfant ?

Pendant qu'Ezekiel demande Carol en mariage, les scénaristes se demandent s'il ne serait pas judicieux de montrer la dévotion et l'amour qui unissent Rick et Michonne différemment - avec un enfant, donc. "La question est de repeupler la Terre", poursuit-elle. "Je pense qu'ils forment un couple génial et que Rick n'hésiterait pas". Alors, bébé ou pas ? Seul le temps le dira !