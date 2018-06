The Walking Dead saison 9 : Un (autre) time jump à prévoir pour la suite ?

Renouvelée pour une neuvième saison, The Walking Dead fait encore et toujours parler : alors qu'il a été confirmé que Lauren Cohan ne camperait pas Maggie dans la totalité des épisodes, il a été confirmé qu'Andrew Lincoln quitterait la série à l'issue de cette nouvelle saison. The Walking Dead devrait vite perdre son personnage principal et du côté des fans, on est sceptiques. Que réservera la suite ? Comment Rick disparaîtra t-il ? Pour l'heure, aucune information n'a filtré concernant le shérif. Mais on sait déjà qu'un time jump sera initié dans la neuvième saison.

Rick quittera la série à l'issue de la saison 9

Selon The Hollywood Reporter, la nouvelle showrunneuse Angela Kang a confirmé lors du panel Kick-Ass Woman de AMC qu'un bond dans le temps sera -de nouveau- employé dans la narration. "On joue avec le temps, cette saison. De cette façon, on peut avancer dans l'histoire", a t-elle expliqué. "On travaille sur une saison rafraîchissante. Il y aura des choses très sympa, je me concentre vraiment sur les relations entre les relations entre les personnages les plus importants qui perdurent mais aussi sur nos merveilleux personnages réguliers".

Sachez que la saison à venir proposera aussi quelques "bonnes storylines" pour les femmes de la série. Aussi notez que le personnage (disparu) de Shane sera de retour (oui, oui), faisant partie de la storyline qui mènera au départ de Rick. Patience, on en saura plus bientôt !