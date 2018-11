The Walking Dead saison 9 : Sans Rick, que deviendra la série ? (SPOILERS)

C'est le grand dilemme des fans et des téléspectateurs depuis que l'annonce du départ d'Andrew Lincoln a secoué le monde de la télé : faut-il poursuivre The Walking Dead et ce, malgré l'absence de son leader ? On ne va pas se mentir, déjà à l'époque où Glenn et Abahram se sont fait massacrer, on a hésité. Là, on s'attaque au coeur de The Walking Dead : dans l'épisode 5, Rick Grimes partira définitivement. Reste à savoir e que deviendra la série. Le show pourrait aussi bien se relever pour mieux repartir. Mais, il pourrait aussi couler.

Quel avenir sans Rick ?

Andrew Lincoln, lui, s'est confié sur le sujet. Quelle suite imagine t-il pour le show maintenant que son personnage est sur le départ ? "Il y a quelque chose de très beau dans l'ADN de la série, mais aussi dans le fait que c'est sur le point de changer complètement. The Walking Dead va continuer à être géniale. On le savait déjà quand Lennie (James, alias Morgan Jones) est parti et que ça a continué à être brillant", a t-il expliqué à Entertainment Weekly. Oui sauf que... Morgan n'est pas vraiment parti : pour rappel, on le retrouve dans Fear The Walking Dead. Et, clairement, on ne peut pas comparer leur importance au sein de la série. Non, vraiment pas. "Le changement et l'évolution sont des thèmes centraux de The Walking Dead, et mon départ n'est qu'un changement de plus", appuie l'acteur.

Mais après neuf ans (ou presque) dans la peau d'un même personnage, Andrew Lincoln s'est senti prêt à passer à autre chose : "Ce que je ne voulais pas, c'était rester trop longtemps. A partir d'un moment, je pense que la série a beaucoup à gagner d'un changement de lead et d'une nouvelle direction. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment extraordinaire de voir mes amis, qui sont des acteurs incroyables, faire toutes ces choses et transformer complètement la série. Et c'est aussi très satisfaisant". Ne restera donc que Michonne, Maggie, Daryl, Carol et quelques autres pour maintenir le show hors de l'eau. Et qui sait, on pourrait être surpris !